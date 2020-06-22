Bahçeli: Sokaklarda ikbal arayışı dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmakta - Son Dakika

Bahçeli: Sokaklarda ikbal arayışı dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmakta

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru...

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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölücü terörden on yıllardır muzdarip olduğunu söyledi. Komşu ülkelere hakimiyet kuran istikrarsızlık ve iradesizlikten dolayı Türkiye'nin çok yönlü tehdit kıskacına maruz olduğunu belirten Bahçeli, "Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü, terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP-HDP-İP'in tehlike saçan gayri meşru politikaları dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir. Ayrıca Irak ve Suriye'deki müessif ve müfsit olayların Türkiye'nin milli bekasına yansıması oldukça menfidir. Sınır ötesindeki husumet ve hıyanet zemini imha edilmeden terörün sadece ülke topraklarından kazınıp atılması milli güvenliğimizi korumaya yetmeyecektir" dedi.

'TÜRKİYE BU KEPAZELİĞİ AFFETMEYECEK'

"Sınırlarımızın hemen dibinde ABD- Fransa müşahitliğinde yapılan gizli ve sinsi görüşmeler, temaslar ve diyaloglar sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında emel ve hedef birlikteliği sağlandığı anlaşılmaktadır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Açık kaynaklar bu durumu tevsik ve teyit etmektedir. 16 Haziran 2020'de aynı damardan beslenen hain oluşumlar zalimlerin gözetiminde mutabakata varmışlardır. Geçtiğimiz günlerde, Suriye'nin Kamışlı şehrinde ABD'li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani'nin de yer aldığı basın toplantısı alçaklığın ve rezaletin vahim bir deşifresidir. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) tarafından müştereken yapılan karanlık açıklamada, "2014 Duhok Anlaşması'nın sözde yönetim, ortaklık, güvenlik ve savunma" maddeleri her iki terör yapılanması arasındaki görüşmelerin temeli kabul edilmiştir. Türkiye ve tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir."

'HAFTANİN'E TÜRK KAHRAMANLIĞININ MÜHRÜ VURULDU'

Bahçeli, Türkiye'nin milli güç unsurlarıyla başlattığı Pençe- Kartal operasyonunun terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesaj olduğunu vurgulayarak, "Bu mesaj sonraki günlerde de Pençe-Kaplan operasyonuyla karadan devam etmiş, teröristlerin saklandıkları in, sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir edilmiştir. ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun Pençe operasyonlarımızın durdurulması çağrısında bulunması boşuna ve bulanık bir gayrettir. Arap Ligi Genel Sekreteri'nin terör örgütlerine değil de meşru mücadelemize göstermiş olduğu tepki ise iyi niyetten mahrum bir hezeyandır. İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır. Kamışlı'da tekrar ortaya çıkan terör komplosunu Ankara yıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'PKK IRAK'TA ŞEHRE İNMİŞTİR'

PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde şehre indiğini, Kerkük'te Türkmen bayrağı indirilip PKK paçavralarının asıldığını kaydeden Bahçeli, "Bu gelişmeler Türkiye'ye meşru müdahale ve kıran kırana mücadele hakkı vermektedir. Suriye ve Irak'ı parçalamayı hesap edenler cüret ve küstahlıklarının bedelini mutlaka ödemek durumunda kalacaklardır. Fransa'nın son günlerde şımarması, şuur kaybına uğraması, Libya'dan Suriye'ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir. Bu ülkenin Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan bir fırkateyninin Türk savaş gemileri tarafından taciz edildiğini iddia ve isnat etmesi Libya ve Suriye'deki karanlık ilişkilerini maskeleme arayışından başka bir anlama gelmeyecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE LİBYA'DAKİ TUZAKLARA KARŞI UYANIK'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi'nin, "Libya'daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" beyanatının siyasi çözüm arayışlarını riske attığını kaydeden Bahçeli, "Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte, provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak, hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp, kaybedeceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'nin vakarını yanlışa yormaları; darbeci, korsan ve terörist Hafter'in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır. Türkiye Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır. Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir. Türk milleti bekasına toz kondurmayacak, leke sürdürmeyecektir" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: Sokaklarda ikbal arayışı dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmakta - Son Dakika

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