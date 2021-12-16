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MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi Açıklaması

16.12.2021 17:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücretin geldiği aşamanın yüreklere su serptiğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücretin geldiği aşamanın yüreklere su serptiğini bildirdi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını ve yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı.

Milyonlarca işçinin heyecan ve merakla beklediği asgari ücretin yüzde 50,44 oranında yapılan zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltildiğine işaret eden Bahçeli, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarının belirlendiğini belirtti.

Bahçeli, 2022'den itibaren asgari ücretten gelir vergisiyle damga vergisinin alınmamasının da değerli ve sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı.

"Emeğiyle alın teriyle helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Parti olarak yeni asgari ücreti desteklediklerini aktaran Bahçeli, Türkiye'ye güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inandıklarını kaydetti.

Devlet Bahçeli, "İnsanlık tarihi göstermiştir ki karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Asgari Ücret, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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