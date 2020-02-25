Bahçeli: "Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara... - Son Dakika

Bahçeli: "Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara...

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:05 Kaynak: AA
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