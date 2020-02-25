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Bahçeli: "Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:05 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
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