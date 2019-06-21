Bahçeli: Sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığı devam edecektir
14 dakika önce
MHP Lideri Bahçeli, "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:38
Lideri Bahçeli, "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir." dedi.
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