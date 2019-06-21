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Bahçeli: Sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığı devam edecektir

14 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli, "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.

Bahçeli: Sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığı devam edecektir, System.String[]
MHP Lideri Bahçeli, "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:38 
MHP, 23 haziran, cumhur ittifakı, Ekonomi
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