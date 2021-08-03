Bahçeli: "Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım... - Son Dakika

Bahçeli: "Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım...
03.08.2021 11:47
Bahçeli: "Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım projesi tahkim ve takviye edilen muhtemel iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir.
Bahçeli: "Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım projesi tahkim ve takviye edilen muhtemel iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir. Bu itibarla aziz Türk milletinin dikkatli, sabırlı ve teyakkuz halinde duruş göstermesinde sayısız yarar bulunmaktadır." - ANKARA
Son Dakika 13:03 Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı 12:21 Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu 11:34 Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi 11:28 Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?