Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23...
1 saat önce
Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir." - ANKARA
Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!
Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj!
AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu