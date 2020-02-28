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Bahçeli: Süratle kara ve hava operasyonu yapılmalı
43 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, hızlı bir şekilde İdlib'e kara ve hava operasyonu yapılması gerektiği açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, hızlı bir şekilde İdlib'e kara ve hava operasyonu yapılması gerektiği açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59
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