Bahçeli: "Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir" - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir' - TBMM - Son Dakika

Bahçeli: "Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir" - TBMM

6 saat önce

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli: Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir - TBMM

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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