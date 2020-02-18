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Bahçeli: "Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir" - TBMM
6 saat önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:22 Kaynak: AA
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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