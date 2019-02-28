Bahçeli: "Tarih Bir Milletin Hafızası, Bir Devletin Haysiyeti, Geçmişle Gelecek Arasında Kurulmuş...

IHAAW180915-SIY/28-02-2019- Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür.

IHAAW180915-SIY/28-02-2019



- Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır." 28.02.2019 18: 09: 15 TSI

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