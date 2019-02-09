Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Tarihimizle Kavgalı Sözde Aydınlar, Siyaset Mühendisleri, Çürük Demokrasi Havarileri İçin...

Bahçeli: "Tarihimizle Kavgalı Sözde Aydınlar, Siyaset Mühendisleri, Çürük Demokrasi Havarileri İçin...

39 dakika önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -7-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarihimizle kavgalı milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir. Onlar Türkiye'nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir, onlar değişim çığlığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunlarıyla öven ve temenni eden ihanet lobisidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:27 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Siyaset, Güncel
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