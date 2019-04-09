Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Edecek
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'u makamında ziyaret edecek.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: DHA
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