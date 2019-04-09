Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Edecek
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi
Haber: ANKARA, -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:14 Kaynak: DHA
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi
Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok