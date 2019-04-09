Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.



MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi



Haber: ANKARA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!

25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi

Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz

Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok