Bahçeli: TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'den ayrılmamasıyla ilgili, "Bu şahıs TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, "Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir. Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir. Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır" dedi.