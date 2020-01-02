Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak - Son Dakika
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Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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