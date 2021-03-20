Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır." - ANKARA

Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi... - Son Dakika

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