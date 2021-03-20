Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi... - Son Dakika

Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi...

20.03.2021 16:07
Bahçeli:

Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır.

Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır." - ANKARA

Gazi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli: 'TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi... - Son Dakika


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