Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla... - Son Dakika

Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla...
24.03.2021 18:15
Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır.
Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır." - ANKARA
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