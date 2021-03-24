Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla...

Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır.

Bahçeli: "Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır." - ANKARA

Cumhur İttifakı, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla... - Son Dakika

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