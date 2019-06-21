Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir"
Son Dakika Dünya Haber

Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir

Bahçeli:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleri öncesi HDP'li seçmene çağrıda bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunu yorumladı.

" İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır." diyen MHP lideri, "Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08 
Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]