Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir
Milliyetçi Hareket Partisi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:08
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İstanbul
seçimleri öncesi HDP'li seçmene çağrıda bulunan Abdullah Öcalan
'ın mektubunu yorumladı.
" İmralı
'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır." diyen MHP
lideri, "Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur." dedi.
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