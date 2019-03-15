Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Teröristlerin, Arkalarında Duran Güçlerin Bütün Sinsi Planlarının Ortaya Çıkarılmasını,...

Bahçeli: "Teröristlerin, Arkalarında Duran Güçlerin Bütün Sinsi Planlarının Ortaya Çıkarılmasını,...

1 saat önce

Bahçeli: "Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum"

Bahçeli:
Bahçeli: "Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Politika
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