Bahçeli: "Teröristlerin, Arkalarında Duran Güçlerin Bütün Sinsi Planlarının Ortaya Çıkarılmasını,...
1 saat önce
Bahçeli: "Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum"
Bahçeli: "Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA
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