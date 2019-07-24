Bahçeli: Terörizme, ekonomik operasyonlara ne eyvallahımız, ne tavizimiz olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır" dedi.MHP Lideri Devlet Bahçeli, Lozan Barış Anlaşması'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, Türk milletinin zorlu vatan coğrafyasında zora ve zorbalara direne direne hayat hakkını muhafazayı başardığını, milli haysiyetini müdafaayı bildiğini belirterek, "Tarihin ibret levhaları, milli hafızanın iffet vesikaları bu gerçeğin tebarüz ve temerküzüne başlıca delildir" dedi.'CUMHURİYETİN UFUK PERDESİ ARALANMIŞTIR'21-22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin yol haritasının cümle aleme tebliğ edildiğini vurgulayan Bahçeli, "Milletin istiklalinin yine milletin azim ve kararı marifetince kurtarılacağı cihanın alnına kazınmış, böylelikle Cumhuriyet'in ufuk perdesi aralanmıştır. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas etapları Ankara'nın bağrında yeşeren, milletin sinesinde yükselen mücadele azmiyle birleşince tutsaklık çiğnenmiş, uşaklık gömülmüş, bağımsızlık bir bayrak gibi milli yüreklerde dalgalanmıştır. 23 Temmuz 1919 Çarşamba günü toplanıp 14 gün boyunca devam eden Erzurum Kongresi '30 Ekim 1918 tarihinde milli sınırlar içinde kalan vatan parçalarının bölünmez, parçalanmaz bir bütün olduğunu' devasa bir kahramanlık şuuruyla beyan etmiştir. Nitekim 1919'un karanlık ve kahredici ortamından 24 Temmuz 1923'ün Lozan şartlarına varıncaya kadar Türk milleti canı pahasına, devleşen iradesiyle, nice fedakarlıkların eşliğinde istiklalini kazanmış, tarihe ve beşeriyetin vicdanına kaydetmiştir" dedi.'TÜRKİYE, MASA BAŞI İMALATI DEĞİLDİR'Bahçeli, Lozan'ın sabrın, aklın, duruşun, uyanıklığın, usta bir diplomasinin savaş meydanlarında elde edilen kahramanca mücadeleyle birleşmesi ve bütünleşmesi olduğunu ifade ederek, "Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin mukaddimesi, emperyalist emellere karşı muvaffakiyetidir. Her barış anlaşmasını çağının siyasi iklimine, uluslararası gelişmelerin seyrine göre yorumlamak çelişki ve tenakuza düşülmesini engelleyecektir. Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirmiş, hakimiyet ve egemenlik haklarının tanınmasını Lozan'da sağlamıştır. Lozan sadece bir sonuçtur, mühim olan Lozan'a kadar geçen her sayfası çile ve meşakkatle yazılmış ağır süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti masa başı imalatı değil, mihnet ve melanete kafa tutan bir inanmışlığın onurlu ve şerefli eseridir" ifadelerini kullandı.'MİLLİ MÜCADELEYİ İNCELEMELERİNİ TAVSİYE EDERİM'Bahçeli, "Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim. Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz. Mukaddesatımızın varlığı için urgan ise boynumuza geçecek olan başımızı uzatmaya da seve seve hazırız. Ancak bedel ödemeden öne atılıp, bedel ödetmek asaletimizin bizatihi gerçeğidir." dedi.'YAPTIRIM ENGELLERİNE NE EYVALLAHIMIZ, NE TAVİZİMİZ OLACAKTIR'Bahçeli, Türk milletinin bir asır önce müstevli kuşatmasını yarmak için muazzam bir direniş haline geçtiğini belirterek, "Teslim olmak bazı soysuzların dışında kimsenin aklının ucuna gelmemişti. Çok şükür bu şuur aynısıyla yaşamaktadır. Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır. Lozan Barış Anlaşması'nın 96'ncı yıl dönümünde, kurucu kahramanları, Milli Mücadele'nin mümtaz isimlerini, muhterem şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Emanetlerine gölge düşmeyecek, muhterem hatıralarına asla halel gelmeyecektir" dedi.