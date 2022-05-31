Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir" - Son Dakika
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Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"

31.05.2022 12:43

MHP grup toplantısı MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

MHP grup toplantısı

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (7 SON)

Bahçeli: "(6'lı masa toplantıları) Sevsinler sizin masanızı"

Bahçeli: "Bu masada ne ararsanız vardır. Dedikodu, fitne, riya, yalan, istismar, sahtelik, samimiyetsizlik, masanın etrafında birer birer dizilmiştir"

Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"

Bahçeli: Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir
Bahçeli: Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir
Bahçeli: Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir
Bahçeli: Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir" - Son Dakika
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