Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:14 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur."
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