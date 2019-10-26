Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur'

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur."

Bahçeli: (Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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