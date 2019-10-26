Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi...
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi...

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi...

28 dakika önce

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak?

Bahçeli:

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur."

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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