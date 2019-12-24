Bahçeli: "Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas... - Son Dakika

Bahçeli: "Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas...

6 saat önce

Bahçeli: "Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP'ye iktidar ruhsatını asla ve kat'a vermeyecektir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP'ye iktidar ruhsatını asla ve kat'a vermeyecektir." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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