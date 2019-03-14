Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türk Milleti Çok Açık Bir Saldırı Altındadır"

Bahçeli: "Türk Milleti Çok Açık Bir Saldırı Altındadır"

2 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -5-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Güncel
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