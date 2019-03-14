Bahçeli: "Türk Milleti Çok Açık Bir Saldırı Altındadır"
2 saat önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AKSARAY - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -5-
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:40 Kaynak: AA
Cep Telefonu Kullananlara Kritik Uyarı: GSM Şirketleri Bilgi Vermeden Zam Yapamaz
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı