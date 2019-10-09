Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam...

Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam...

1 saat önce

Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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