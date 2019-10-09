Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam...
1 saat önce
Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
Bahçeli: "Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır."
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