Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller... - Son Dakika
Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller...
6 saat önce
Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir." - ANKARA
Son Dakika ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız Fransa'da yaşayan 21 yaşındaki Türk kızı, tır şoförlüğü yapıyor Çin'de yaşayan Türk akademisyen: Kişi başı 5 maske hakkı var CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek