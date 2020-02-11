Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller... - Son Dakika

Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller...

6 saat önce

Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız
Fransa'da yaşayan 21 yaşındaki Türk kızı, tır şoförlüğü yapıyor Çin'de yaşayan Türk akademisyen: Kişi başı 5 maske hakkı var CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]