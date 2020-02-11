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Bahçeli: "Türk milleti tarih boyunca felaketlere teslim olmamıştır"
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan ve katılımcılardan detay Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:12 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan ve katılımcılardan detay
Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
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