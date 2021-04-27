Bahçeli: "Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla dolu bir ülkenin haddi değildir" - Son Dakika

Toplantı salonu ve katılan milletvekilleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (5)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bay Başkan, Beyaz Saray'da 'Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım' diye hesap yapmayı bırak ve şunu aklından çıkarma ki Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz."