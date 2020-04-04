Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah saatlerinde partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarına ziyarette bulundu. Bahçeli'ye az sayıda partili eşlik etti. Bahçeli, vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü ve dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:18 Kaynak: DHA
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