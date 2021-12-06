Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması - Son Dakika

Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanı olacağını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bahçeli, bir soru üzerine, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,