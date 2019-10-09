Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale...

Bahçeli: "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale...

1 saat önce

Bahçeli: "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

Bahçeli:

Bahçeli: " Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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