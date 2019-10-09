Bahçeli: "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale...
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Bahçeli: "Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
Bahçeli: " Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!