Bahçeli: Türkiye' de erken seçime ihtiyaç yoktur
4 dakika önce
MHP Lideri Devlet Bahçeli; "Türkiyede erken seçime ihtiyaç yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli; "Türkiyede erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. Fetöyle mücadeleyi sulandırmak demektir. Seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak güçlü bir idari yapıya ihtiyaç vardır"
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