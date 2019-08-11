Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Türkiye' de erken seçime ihtiyaç yoktur
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Bahçeli: Türkiye' de erken seçime ihtiyaç yoktur

4 dakika önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli; "Türkiyede erken seçime ihtiyaç yoktur.

Bahçeli: Türkiye' de erken seçime ihtiyaç yoktur, System.String[]

MHP Lideri  Devlet Bahçeli;  "Türkiyede erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek,  terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. Fetöyle mücadeleyi sulandırmak demektir.  Seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak güçlü bir idari yapıya ihtiyaç vardır"


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
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