Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
MHP Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:01 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş
'in kabrini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan, PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Türkiye'de ilk defa yapıldı! Arı zehrinin gramı 400 liraya alıcı buluyor Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek