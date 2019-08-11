Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan, PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir
İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Türkiye'de ilk defa yapıldı! Arı zehrinin gramı 400 liraya alıcı buluyor Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]