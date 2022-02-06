Bahçeli: "Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Bahçeli: - "ABD'nin Ankara Büyükelçisinin diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İBB'de alması bir defa kasti ve programlanmış bir tahriktir"

Bahçeli: "Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye kala kala bir tek İstanbul Belediyesi mi kaldı"

Bahçeli: "Bu büyükelçi Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Bu yanlıştır, Türkiye'ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Büyükelçi ziyaret edecek başka birisini bulamadı mı? Belediye Başkanının genel başkanı olan Kılıçdaroğlu'nu da mı evvel emirde ziyaret etmeyi aklına getirmedi. Bu ne aceledir, bu ne telaştır. Bu neyin işaret fişeğidir"

Bahçeli. "Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir. Yanılıp, yenilip geçirmeye çalışanlara da Türk milleti asla affetmeyecek, asla hoş görmeyecektir. Herkes haddini bilsin, hududunu bilsin, yerini yurdunu bilsin"