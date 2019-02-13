Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Yer Yoktur.

Bahçeli: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Yer Yoktur.

4 saat önce

IHAAW201011-GEN/13-02-2019- Bahçeli: "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur.

Bahçeli:
IHAAW201011-GEN/13-02-2019

- Bahçeli: " Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir." 13.02.2019 20: 10: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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