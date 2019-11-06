Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.
7 saat önce
Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir."
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