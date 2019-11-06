Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.

Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.

7 saat önce

Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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