Bahçeli: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve...

Bahçeli: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir.

Bahçeli: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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