Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın Doğusunu Baştan Aşağı Temizlemek Zorundadır" Dedi.

Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın Doğusunu Baştan Aşağı Temizlemek Zorundadır" Dedi.

9 dakika önce

IHAAW131311-SIY/17-01-2019- Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın doğusunu baştan aşağı temizlemek zorundadır" dedi.

Bahçeli,
IHAAW131311-SIY/17-01-2019

- Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın doğusunu baştan aşağı temizlemek zorundadır" dedi. 17.01.2019 13: 13: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Fırat, Politika
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