Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın Doğusunu Baştan Aşağı Temizlemek Zorundadır" Dedi.
9 dakika önce
IHAAW131311-SIY/17-01-2019- Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın doğusunu baştan aşağı temizlemek zorundadır" dedi.
IHAAW131311-SIY/17-01-2019
- Bahçeli, "Türkiye Fırat
'ın doğusunu baştan aşağı temizlemek zorundadır" dedi. 17.01.2019 13: 13: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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