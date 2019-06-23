Bahçeli: "Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz,...
1 saat önce
Bahçeli: "Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Bahçeli: " Türkiye
'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir."
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