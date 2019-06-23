Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz,...
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Bahçeli: "Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz,...

1 saat önce

Bahçeli: "Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir.

Bahçeli:
Bahçeli: " Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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