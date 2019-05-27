Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz"

Bahçeli: "Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz"

3 saat önce

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan detaylar Dua edilmesi Anma törenine katılanlardan görüntüler ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan detaylar
Dua edilmesi
Anma törenine katılanlardan görüntüler ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. (2)
Bahçeli: Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:25 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Kızılcahamam, Güncel
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