Bahçeli: "Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz"
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- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan detaylar Dua edilmesi Anma törenine katılanlardan görüntüler ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:25 Kaynak: AA
- Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan detaylar
Dua edilmesi
Anma törenine katılanlardan görüntüler ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam
'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. (2)
Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz
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