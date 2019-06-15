Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst...
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Bahçeli: "Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
Bahçeli: Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst...
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:38 Kaynak: AA
İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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