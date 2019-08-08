Bahçeli: "Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkma ve sıçrama potansiyeli...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
MHP Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:31 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -2-
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