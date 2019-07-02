Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır"
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Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır"

2 saat önce

Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır"

Bahçeli,
Bahçeli, " Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
Türkiye, Politika
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Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi

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