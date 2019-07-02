Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır"
2 saat önce
Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır"
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
Bahçeli, " Türkiye
'nin yeni bir partiye değil, kararlı yürüyüşünün devamına ihtiyacı vardır" - ANKARA
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