Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak - Son Dakika

Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır.

Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" dedi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tehlikesinin her yerde olduğunu, salgına hazırlıksız yakalanan, boyutlarını basite ve hafife alan ülkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıpların ağır düzeylere yükseldiğini bildirdi. Bahçeli, Türkiye'nin koronavirüsle her cephede mücadele ettiğini vurgulayarak, "Kara propagandaların tedavülüne, karanlık oyunların tertibine rağmen, ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan köksüzlerin varlığı gözümüzden kaçmamaktadır. Hastalığın yayılması, hükümetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Bunların ipliği pazara çıkmış, foyaları ortaya dökülmüştür. CHP sisli ve kirli pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir. Eften püften meseleleri gündemine alıp sürekli iftira ve itham yarışına giren Kılıçdaroğlu'nun durumu perişanlıktır. CHP, virüsün hizasında siyasi hesap içindedir. Ahı gidip vahı kalmış İP'in, terörün siyasi kurye ve kuklası olan HDP'nin CHP'den farklı bir amaç ve özlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur" dedi.

'CHP ZAVALLI BİR HALDEDİR'

Bahçeli, CHP'nin infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine taşıyacağına ilişkin kararıyla ilgili ise "TBMM'de geçen hafta kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir. Teröristlerle güç ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur. CHP zavallı bir haldedir. Halbuki CHP, infaz düzenlemesi kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 ret oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır. TBMM'de 139 milletvekili olan CHP'nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP'in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP'nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM'nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir. CHP Genel Başkanı'nın telekonferansla konuşması kolaydır. Eğer TBMM'nin çalışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir. Çok şükür Cumhur İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur" ifadelerini kullandı.

'CHP YİNE DUVARA TOSLADI'

Bahçeli, CHP'nin koronavirüse ümidini bağladığını, salgını geçim kapısı gördüğünü belirterek, "Mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır. Türkiye virüs krizinde pro-aktif davranmıştır. Nitekim hastalığın yayılmaya ve yeşermeye başladığı ilk andan itibaren tehlike fark edilmiş, her ihtimal hesaba katılarak tedbirler kademe kademe alınmıştır. Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'KAOSA MÜSAADE EDİLMEMİŞTİR'

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkıp coğrafyalara bulaşırken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde operasyon merkezi kurulduğunu, Bilim Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Bahçeli, bu sayede Türkiye'nin diğer ülkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrıştığını bildirdi. Bahçeli, "Batı'da maske bulunamazken, dahası bu konuda ülkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, ülkemiz ücretsiz maske dağıtımıyla öne çıkmıştır. Türkiye tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 30'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla müşfik ve merhametli yüzümüz gösterilmiştir. Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. İlk defa tecrübe edilen böylesi bir felaket karşısında seri ve süratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla müsaade edilmemiştir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar isabetli bir tercih olduğu taraflı-tarafsız herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı bir gerçek olarak hafızalara kaydedilmiştir" açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE RAMAZAN SONUNDA BU BADİREYİ ATLATACAK'

Behçeli, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasaklarına ve kısıtlayıcı diğer tedbirlere vatandaşların istekle katılmaları ve kurallara riayetlerinin mücadeleyi güçlendirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu, sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin fedakar gayretleri ile hastalığın yayılma hızını frenlendiğini belirtti. Türkiye'nin salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşarak, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını belirten Bahçeli, "Bu günlerde uygulamaya konulan tedbirlere harfiyen uymak, biraz daha sabretmek hasretini çektiğimiz mutlu ve huzurlu günlere kavuşmamıza imkan sağlayacaktır. İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır. KOVID-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Fedakarca, kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik görevlilerimize şükran duygularımla birlikte takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'ın izniyle virüsten kurtuluş savaşını da kazanacağımıza büyük bir inançla güveniyor, muhterem vatandaşlarımıza ve aziz milletimize en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:27 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Abi kardeş doktorlar korona virüsten hayatını kaybetti Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 23:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]