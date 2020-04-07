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Bahçeli: "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir.
6 saat önce
Bahçeli: "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir.
Bahçeli: "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:57 Kaynak: İHA
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