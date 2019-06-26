Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Türkiye seçim bahsini kapatmıştır"
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Bahçeli: "Türkiye seçim bahsini kapatmıştır"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)
Bahçeli: Türkiye seçim bahsini kapatmıştır
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Güncel
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