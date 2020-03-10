Son Dakika › Güncel › Bahçeli: 'Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir' - Son Dakika
Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"
6 saat önce
MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: AA
MHP TMMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Son Dakika Türk heyetinin Rusya'da kapıda bekletildiği iddiasına Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı