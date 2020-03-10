Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir' - Son Dakika

Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"

6 saat önce

MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP TMMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Bahçeli: Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk heyetinin Rusya'da kapıda bekletildiği iddiasına Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır
Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:54 Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
18:52 Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
18:52 SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:59:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]