Bahçeli: "Türkiye, varlık ve yokluk mücadelesi verirken CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Türkiye, varlık ve yokluk mücadelesi verirken CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine... - Son Dakika

Bahçeli: "Türkiye, varlık ve yokluk mücadelesi verirken CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)

Bahçeli: Türkiye, varlık ve yokluk mücadelesi verirken CHP'li sözcüler siyasi sorumlu peşine...

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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