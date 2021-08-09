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Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir - Son Dakika

Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir

09.08.2021 13:32
Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında genel başarı düzeyinin bu yıl çok düştüğünü belirterek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT)...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında genel başarı düzeyinin bu yıl çok düştüğünü belirterek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a,  Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin milletin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleri olduğunu bildirdi. Gençlerin mühim sorunlarından birisinin üniversite sınavı olduğunu belirten Bahçeli, "Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. 2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır. Salgın döneminde devlet, toplumun her kesimine ulaşmak, mağduriyetleri gidermek için var gücüyle mücadele etmiştir. Bütçe imkanları doğrultusunda gereği yapılarak emeklisinden esnafına, çiftçisinden KOBİ'lerine kadar herkese yardım eli uzatılmıştır. Niyet salih ve samimidir. Sosyal yardım ve parasal destekler bazı kesimlerce yetersiz olarak da değerlendirilmiştir. Ancak devlet ve hükümet üzerine düşen sorumluluğu fedakarlık ve özveri kültürü içinde ifa etmiştir. Paylaşmanın güzelliği, yardımlaşmanın görkemi her saha ve zeminde sergilenmiştir" dedi.

'GENEL BAŞARI DÜZEYİ BU YIL ÇOK DÜŞMÜŞTÜR'Bahçeli, bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına girenlerin ve ailelerinin çağrı ile taleplerinin duyulması gerektiğini belirterek, "2021 yılında YKS'ye 2 milyon 416 bin kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür. 2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390 bin 132; sözel puan türünden 563 bin 808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587 bin 678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500 bin gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500 bin civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.'GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM'Bahçeli, söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesinin yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkan tanıyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım. Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun."


Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Baraj, AYT, TYT, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: TYT 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir - Son Dakika


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