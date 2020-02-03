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Bahçeli: "Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve...
6 saat önce
Bahçeli: "Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye- Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir." - ANKARA
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